https://static.news.ru/photo/54eece00-6925-11ea-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Волгоградские следователи завершили расследование убийства работницы детского сада, которую, по версии следствия, задушил местный житель.

В ходе расследования выяснилось, что 52-летний подозреваемый познакомился со своей жертвой, когда поставлял продукты питания в детский сад. Между ними завязалась дружба, женщина дарила ему дорогие подарки.

По версии следствия, убийство произошло 15 октября 2019 года. Мужчина вместе с работницей детского сада находились в машине, когда между ними возник конфликт. Она упрекнула подозреваемого. Он задушил женщину, а тело спрятал в подвале заброшенного дома.

После этого мужчина похитил паспорт и мобильный телефон убитой, он попытался покинуть страну. Злоумышленник купил билет на автобус, но его задержали за несколько часов до отправления. Подозреваемый сначала не признавал вину, а затем под давлением улик признался в совершении преступления и даже указал на место, где спрятал тело.

NEWS.ru писал, что стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве женщины в здании суда Первоуральска. По версии следствия, злоумышленник убил женщину возле пропускного пункта на судебный участок. Он сбежал. Подозреваемого обнаружили в подъезде дома, где проживает мать мужчины.