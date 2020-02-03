https://static.news.ru/photo/2e9c3eaa-46ab-11ea-a2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы подозревается в убийстве 54-летнего педофила. Инцидент произошёл 30 января.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, к подозреваемому в убийстве обратился 14-летний подросток. Он рассказал, что над ним и его знакомым надругался неизвестный мужчина. Уфимец избил обидчика подростков руками и палкой. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

Следствие выяснило, что погибший был педофилом-рецидивистом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

В отношении вступившегося за детей жителя Уфы также завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В Омской области отец двух несовершеннолетних девочек подозревается в изнасиловании дочерей. Заявление на мужчину написала директор одной из школ, где учатся девочки. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи пассажир автобуса надругался над 10-летним ребёнком.