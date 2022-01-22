Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Полиция задержала одного из трёх подозреваемых в ограблении вдовы певца Александра Градского — 25-летнего Ромиза А. По предварительным данным, он является гражданином Таджикистана. Ранее мужчина работал на рынке. Второй подозреваемый скрылся в Казахстане, личность третьего злоумышленника пока не установлена, сообщает Telegram-канал «112».

16 января в Подмосковье неизвестные инсценировали ДТП с вдовой Градского Мариной Коташенко, после чего подсели к ней в машину. Угрожая расправой, злоумышленники потребовали отдать им крупную сумму денег.

Узнав, что деньги находятся в спальне её дома, они вместе с женщиной направились к её жилищу. Грабители вошли в дом и забрали 100 млн рублей.

Затем они заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, где пересели в свой автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Градский умер 28 ноября из-за последствий перенесённого коронавируса. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Ранее группа мигрантов в составе семи человек совершила нападение на мужчину в Москве. Злоумышленники избили его, отобрали драгоценности и сумку, в которой находилось 100 тысяч рублей, и силой затолкали мужчину в багажник машины.

Через некоторое время они высадили пострадавшего. Полиция города позже задержала преступников.