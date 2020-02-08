https://static.news.ru/photo/bc8f51d4-aaac-11e9-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Более четверти преступлений, совершённых в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе, были осуществлены с использованием информационных технологий.

К таким правонарушениям МВД относит преступления с использованием цифровых платежей, банковских карт, компьютерных программ и так далее. В ЯНАО их — 28,6% от общего числа преступлений. Также в антирейтинг вошли Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), Чувашия (26,8%), Республика Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%), передаёт RT.

Меньше всего преступлений в этой сфере зафиксировано в Чечне — (1,7%). В обеих столицах количество преступлений с использованием IT-технологий также относительно невелико: 4,6% в Санкт-Петербурге и 5,3% в Московской области. В целом показатель увеличился на 68,5% по сравнению с 2018 годом.

Как писал NEWS.ru ранее, банки предупредили клиентов о новой мошеннической схеме. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, сообщают клиентам, что в банк поступило заявление на закрытие счёта.