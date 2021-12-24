Выбросившая в овраг детей саратовчанка рассказала о процессе их убийства

Жительница села Прокудино, которая связала сына и дочь, задушила их шарфом и выкинула в овраг на морозе, пересказала следствию день их убийства и объяснила, зачем она пошла на такие меры. Об этом сообщает телеканал НТВ. Согласно его репортажу, на убийство двух детей женщина пошла из-за тяжёлого материального положения в семье.

Перевязала ему руки, ноги. Он ещё спросил: «Мама, ты что делаешь?» Стала его душить. Убедилась, что перестало <...> дыхание и сердцебиение. Потом я убедилась, что они не шевелятся, и отнесла их в овраг, — рассказала женщина спокойным тоном.

На допросе 43-летняя подозреваемая, которую зовут Вера, также описала ситуацию перед трагедией. Медсестра по образованию, женщина работала уборщицей и испытывала финансовые трудности — денег едва хватало на еду.

До школы далеко ходить. Ситуация такая, что стирать нечем. Мыться негде. Ситуация ужасная. У детей никакого будущего. Мне тяжело, я не справлюсь.

С отцом детей Вера развелась, но вынуждена была вернуться, так как не могла прокормить пятилетнюю дочку и восьмилетнего сына. Отец пытался вернуть детей через суд после того, как женщина вместе с ними сбежала из дома.

Подозреваемую теперь ожидает психолого-психиатрическая экспертиза.

Трагедия произошла 22 декабря. Связанных и задушенных детей женщина оставила в двадцатиградусный мороз в овраге. Сын на тот момент уже скончался, в то время как дочь чудом выжила и провела пять часов на холоде, пока её не нашли прохожие. Она находится в критическом состоянии после тяжелейшей гипоксии и рискует потерять пальцы. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.