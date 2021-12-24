Отец выкинутых на мороз детей пытался забрать их через суд

Отец восьмилетнего мальчика и пятилетней девочки, которых нашли замёрзшими в овраге села Прокудино Актарского района Саратовской области, хотел, чтобы дети жили с ним, передаёт телеканал RT со ссылкой на соответствующий иск родителя. Детей, которых мать выкинула на мороз, обнаружили в овраге днём 22 декабря. Мальчика спасти не удалось, девочка находится в тяжёлом состоянии.

Как рассказала телеканалу детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя, отец детей потребовал развода с матерью после того, как в начале года она с детьми уехала в неизвестном направлении. Мужчина обратился в розыск, и семья нашлась в Рязани. После развода отец хотел через суд добиться передачи детей ему, об этом свидетельствует соответствующий иск.

Как ранее сообщала Загородняя в Instagram, старший сын был на семейном обучении, он пропустил первый класс. Однако в ноябре он был принят в сельскую школу.

Они весь месяц ходили, мать его приводила и забирала в обед домой. Была с ребёнком ласкова. Папа детей очень любил, — написала омбудсмен.

Она также отметила, что в день трагедии в доме, где жили мать с детьми, сломался насос. Починить его пришёл друг отца, но ему никто не открыл. По словам Загородней, мать путается в показаниях.

Ранее сообщалось, что выжившая пятилетняя девочка из-за обморожения может лишиться пальцев на руках и ногах. По словам врача, у неё обморожения четвёртой, самой высокой степени. Он рассказал, что в Аткарскую больницу ребёнка привезли уже в состоянии клинической смерти.

Двое детей пяти и восьми лет были найдены без верхней одежды в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего скрылась с места происшествия.