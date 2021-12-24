Найденной в овраге под Саратовом девочке могут ампутировать пальцы

Пятилетняя девочка, найденная накануне в овраге села Прокудино под Саратовом, из-за обморожения может лишиться пальцев на руках и ногах, рассказал телеканалу «360» главврач Саратовской областной детской клинической больницы Михаил Свинарев. По словам медика, состояние ребёнка критическое, у девочки обморожения четвёртой, самой высокой, степени.

У нас существуют риски, что всё это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, лёгких. Поэтому пока состояние ребёнка критическое, — сказал главврач.

По его словам, девочка была практически задушена, а после этого провела около пяти часов на морозе. Поэтому в Аткарскую больницу ребёнка привезли уже в состоянии клинической смерти. Он добавил, что быстрого выздоровления ребёнка ждать не стоит, сейчас перед врачами стоит главная задача — стабилизировать его состояние.

Ранее девочка пережила клиническую смерть.

Как сообщалось, двое детей пяти и восьми лет были найдены в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице. Как сообщили местные власти, дети находились на морозе без верхней одежды.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего с места происшествия скрылась.