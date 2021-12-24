Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

Пятилетняя девочка, найденная накануне в овраге села Прокудино в Саратовской области, пережила клиническую смерть. Об этом сообщила уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя на странице в Instagram. Как сообщалось, мальчик, найденный рядом с сестрой, погиб. На мать детей завели уголовное дело об убийстве ребёнка и покушении на убийство.

Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжёлое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной её откачала. Ребёнок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силёнок. Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку. Зовут её Анечка, — написала Загородняя.

Она отметила, что транспортировка ребёнка в Москву сейчас невозможна. Также омбудсмен добавила, что выехала на место происшествия.

Ранее в региональном Минздраве NEWS.ru сообщили, что прогнозов по состоянию ребёнка врачи пока не дают.

Двое детей пяти и восьми лет были найдены в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице. Как сообщили местные власти, дети находились на морозе без верхней одежды.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего с места происшествия скрылась.