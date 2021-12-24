Саратовский Минздрав: найденная в овраге девочка — в критическом состоянии

Найденная в овраге пятилетняя девочка находится в критическом состоянии, в ночь на 23 декабря её доставили бортом санавиации в Саратов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Саратовской области. Представители ведомства подчеркнули, что «врачи прикладывают героические усилия» по спасению жизни ребёнка.

Она находится в критическом состоянии. Сегодня ночью девочку бортом санавиации доставили в областной центр. Врачи прикладывают, можно сказать, героические усилия, чтобы сохранить жизнь ребёнка. Пока врачи не делают прогнозов, — добавили в региональном Минздраве.

Двое детей пяти и восьми лет были найдены в овраге в селе Прокудино Атарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. В результате мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. Как сообщили местные власти, дети находились на морозе без верхней одежды.

Позже в региональном СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери обнаруженных детей. По версии следствия, утром 22 декабря их 43-летняя мать рассердилась на сына и дочь, которые её не слушались. По информации силовиков, она попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге. После чего с места происшествия скрылась.

Женщина была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК.

Задержанная изложила собственную версию произошедшего. По её словам, дети замёрзли ещё дома. Причиной тому, как она утверждает, стал сломавшийся котёл. Правда, женщина не смогла объяснить, зачем она вынесла детей на улицу.