В Сети появились кадры поджога пиротехники в томской «Ленте»

Telegram-канал Mash Siberia выложил записи камер видеонаблюдения Томского гипермаркета «Лента» в момент начала пожара. На видео отчётливо видно, как мужчина обливает пиротехнику горючей жидкостью и поджигает с помощью горелки. Примерно за полминуты огонь охватывает стенд, что приводит к запуску салютов в отделе. Оказавшиеся рядом по счастливой случайности сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению возгорания.

Сам мужчина просто обернулся и ушёл с места инцидента. Пироман, 27-летний житель Томска, был задержан.

Как сообщалось ранее, из здания было эвакуировано около 650 человек, из них 500 посетителей и 150 сотрудников. Пожар возник в магазине на улице Пушкина. Это уже второй пожар в торговой сети на этой неделе.

21 декабря произошёл пожар в «Ленте» на улице Елизарова в Томске. На тушение ушло семь часов, к ликвидации привлекались сотрудники МЧС, спецтехника и пожарный поезд. Огонь распространился на всё здание, в результате обрушилась кровля. Всех посетителей и сотрудников успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в поджоге сотрудник гипермаркета состоит на учёте у психиатра, он уже был судим за кражу и угон. Как заявила мать мужчины, причиной его действий мог стать нервный срыв. Задержанный признался, что после поджога магазина спокойно ушёл домой, несмотря на всеобщую панику.