Второй за неделю гипермаркет «Лента» загорелся в Томске

В Томске загорелся торговый центр «Лента». Пожаром охватило отдел с пиротехникой. Из здания было эвакуировано около 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС области. Это уже второй пожар в торговой сети на этой неделе.

Пожар возник в магазине на улице Пушкина.

В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, — сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящее время огонь полностью ликвидирован.

21 декабря произошёл пожар в «Ленте» на улице Елизарова в Томске. На тушение ушло семь часов, к ликвидации привлекались сотрудники МЧС, спецтехника и пожарный поезд. Огонь распространился на всё здание, в результате обрушилась кровля. Всех посетителей и сотрудников успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в поджоге сотрудник гипермаркета состоит на учёте у психиатра, он уже был судим за кражу и угон. Как заявила мать мужчины, причиной его действий мог стать нервный срыв. Задержанный признался, что после поджога магазина спокойно ушёл домой, несмотря на всеобщую панику.