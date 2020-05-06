В России зафиксировали рост тяжких и особо тяжких преступлений

https://static.news.ru/photo/21ec4bb2-8faa-11ea-87a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Генпрокуратуры сообщили о росте числа зарегистрированных преступлений. За март 2020 года их было зафиксировано около 188 тысяч.

С профилактикой преступлений последнее время и так было плохо, а сейчас правоохранительные органы заняты мерами по обеспечению самоизоляции. Рост будет продолжаться, — цитирует адвоката Алхаса Абгаджаву РБК.

Наибольший рост зафиксирован в тяжких и особо тяжких преступлениях — 13,5%. Однако число преступлений средней и небольшой тяжести не изменилось. Лидерами по росту преступности стали Москва, Татарстан и Удмуртия. По данным Генпрокуратуры, число преступлений оказалось больше в марте 2020 года, чем в феврале на 10,5%. Такая же динамика наблюдалась и в 2019 году.

По мнению экспертов, в этом году на рост числа преступлений значительно повлияло падение доходов у людей из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru сообщал ранее, что власти США обратились к преступникам из-за коронавируса. Они попросили прекратить совершать нарушения.