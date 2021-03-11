В России задержали более 70 подпольных оружейников

https://static.news.ru/photo/2f9a970e-8302-11eb-bf3c-96000091f725_660.jpg Фото: mvd_fsb_rossii/instagram.com

Сотрудники ФСБ в ходе масштабной спецоперации задержали 72 подпольных оружейника. При этом были ликвидированы 37 мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Спецоперацией было охвачено 28 регионов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Дагестан, Карелия, Крым, Амурская, Астраханская. Брянская, Воронежская, Ростовская области и другие.

Силовики изъяли 251 единицу огнестрельного оружия, включая авиационный пулемёт, автоматы Калашникова, десятки винтовок и карабинов и более сотни револьверов и пистолетов. Кроме того, в руки сотрудников ФСБ попали артиллерийские снаряды, 80 кг взрывчатки, ручные гранаты, десятки тысяч патронов и приспособления для бесшумной стрельбы, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре силовики ликвидировали целую сеть подпольных оружейников, действовавшую в 16 регионах. Они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия с целью дальнейшего сбыта.