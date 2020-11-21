Устроившего оружейный склад в квартире москвича сдала родная мать

https://static.news.ru/photo/8d68ceb6-2d6a-11eb-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сотрудники столичных правоохранительных органов на северо-западе города задержали мужчину, устроившего в собственной квартире оружейный склад. Заявление о выстрелах в соседней комнате в полицию написала 71-летняя мать москвича. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы городского главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, после заявления от пожилой москвички полиция прибыла на место и задержала 44-летнего безработного, устроившего в квартире склад. Звуки, на которые обратила внимание его мать, действительно раздавались в результате стрельбы. Как установили полицейские, задержанный в своей комнате палил по различным предметам. Правоохранители провели проверку по месту проживания мужчины и в загородном доме. В итоге у него изъяли четыре изменённых огнестрельных единицы оружия, в числе которых пистолеты Макарова, Стечкина и ТТ. Также у мужчины нашли травматический пистолет с просроченной лицензией, банки с порохом и более 200 патронов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — цитирует Васенина РИА Новости.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики задержали четверых человек, отбывавших наказание в исправительной колонии в Калмыкии, в рамках расследования уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).