Труп без кистей нашли под Петербургом

https://static.news.ru/photo/3afbd5a0-9b75-11eb-90a7-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правоохранители Всеволожского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины, тело которого нашёл егерь в Невском лесопарке. Кисть левой руки у трупа отсутствовала частично, кисть правой — полностью.

В полицию обратился егерь лесопитомника Ломоносовского района вечером 11 апреля. Он утверждал, что в зарослях лесопарка во Всеволожском районе обнаружил тело мужчины без правой кисти, левая отсутствовала частично. Лицо трупа было обезображено множественными ссадинами и кровоподтёками, — сообщает Пятый канал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что жертвой стал безработный житель Калининского района. Ранее он был судим за угон автомобиля без цели хищения. Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Рядом с трупом нашли лопату и ещё работающий фонарик.

Как писал NEWS.ru, ранее в лесу Всеволожского района Ленинградской области было найдено тело 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Предположительно, ребёнок умер от общего переохлаждения.