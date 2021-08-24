Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении него и его брата Алексея. Братьям вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пишет ТАСС.

Сообщается, что Ананьев будет заключён под стражу на два месяца с момента фактического задержания или передачи России. Ходатайство в отношении Алексея Ананьева суд рассмотрит в пятницу, 27 августа.

Ранее суд кипрского города Лимасол принял решение арестовать активы по всему миру на сумму €267 млн, принадлежащие банкирам Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также их жёнам Людмиле и Дарье. По версии следствия, братья Ананьевы, опасаясь потери контроля над Промсвязьбанком из-за выявленных нарушений, в 2017 году создали преступную группу для хищения денег, куда вошли восемь бывших сотрудников банка и один иностранец. Дмитрий Ананьев в декабре 2017 года приказал соучастникам перевести деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Перевод представили как оплату приобретённых у фирмы акций Промсвязьбанка и облигаций, выпущенных компаниями под контролем Ананьевых.

На счета нидерландской фирмы ушло 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. После этого преступная группа сфабриковала договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, скрывающие фиктивный характер сделки. Затем Ананьевы организовали перевод средств на Кипр и их легализацию. В настоящий момент братья-банкиры находятся в международном розыске.