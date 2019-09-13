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Курский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима жителя города Железногорска Виталия Пащевского, обвиняемого в убийстве семилетнего Данилы Бирюкова.

Пащевского признали виновным по статьям УК «Убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», «Использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщает региональный СУ СК .

По версии следствия, 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте собственного подъезда встретил своего семилетнего соседа и заманил его к себе в квартиру, где совершил «насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания за содеянное убил его, нанеся ножевое ранение в область головы».

С целью сокрытия преступлений он вывез тело ребёнка в село Трояново, расположенное примерно в 20 км от Железногорска, где спрятал его в лесопосадке за территорией своего дачного участка, — сообщает СК.

Для раскрытия преступления была создана группа из лучших следователей и криминалистов курского СУ СК. В первые дни назначили более 30 экспертиз и допросили свыше 100 человек.

Как писал News.ru, после задержания житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика. Мужчина работал машинистом на местной фабрике.