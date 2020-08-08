Суд оставил в силе административный надзор над Варварой Карауловой

https://static.news.ru/photo/ca55d276-dae8-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Кунцевского суда об установлении административного надзора над Варварой Карауловой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Правда в решение предыдущей инстанции было изменено техническое измененеие.

Изменить в части установления срока. Считать срок адмиинистративного надзора со дня вступления в силу решения суда до дня погашения судимости, до 27 апреля 2029 года. В остальном оставить решение Кунценского районного суда без изменений, — сказала судья Ставич.

4 июня 2020 года по иску ОМВД Кунцевский суд установил административный надзор над Варварой Карауловой на девять лет. Это означает, что в течение всего этого времени ей запрещено выходить из дома с 11 вечера до 6 утра по московскому времени, за исключением случаев, связанных с работой, а также обязывает два раза в месяц отмечаться в полицейском участке.

В обоснование своей жалобы адвокаты указывали на большую загруженность девушки: она учится, работает, а также занимается волонтерской деятельностью. Таким образом, она может опаздывать к назначенному времени домой. Также зашита обратила внимание, что при действующих ограничениях Варвара не сможет посещать родственников мужа, которые живут за пределами Московского региона.

Кроме того, у нас до сих пор не было так называемого медового месяца, — сказал адвокат Олег Елисеев, с недавнего времени являющийся ее супругом.

Студентку МГУ Варвару Караулову задержали летом 2015 года на турецко-сирийской границе, которую она пыталась пересечь, чтобы попасть в Сирию «к любимому мужчине». По версии следователей, после возвращения в Россию она продолжила общаться с предполагаемым вербовщиком «Исламского государства» (организация запрещена в России) Айратом Саматовым, а также сменила имя на Александру Иванову для повторного побега. Это стало поводом для возбуждения против неё уголовного дела по ч. 1 статьи 30, ч. 2 статьи 205.5 УК (подготовка к участию в деятельности террористической организации).

В 2016 году Московский окружной суд назначил ей наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В апреле 2019 года девушка вышла из колонии по УДО.