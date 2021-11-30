Сотрудники ФСБ задержали 85 подпольных оружейников в 30 регионах России

Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию, в ходе которой задержаны 85 подпольных оружейников, у них изъято свыше 350 единиц оружия, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Рейды прошли в 30 регионах России.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — подчеркнули в ЦОС.

В итоге рейдов ликвидировано 17 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — рассказали в ФСБ.

В числе изъятых видов оружия 6 пулемётов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулемётов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья. Кроме того, речь идёт о 10 артиллерийских боеприпасах, 14 противопехотных минах, 30 ручных гранатах, а также более 11 тыс. патронов различного калибра. В числе найденного около 30 кг нескольких видов взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 спецприспособлений для бесшумной стрельбы.

По данным ФСБ, спецоперацию провели в ноябре в 30 регионах страны — группы сотрудников ведомства работали в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — сообщили в ФСБ.

Как пояснили в ЦОС, преступная деятельность «передельщиков» будет квалифицирована согласно изменениям УК РФ, которые вступили в силу с 12 июля 2021 года и предполагают усиление ответственности по статьям 222, 223 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Казани подростка, которого подозревают в подготовке массового расстрела в одной из школ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек.