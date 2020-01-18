https://static.news.ru/photo/2a210756-3a13-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудник супермаркета не менее пяти раз ударил прохожего ножом после ссоры в Мукомольном проезде.

Пострадавшему удалось сбежать, несмотря на множество ран. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Он оказался работником одного из сетевых магазинов, - отмечает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Потасовка произошла 16 января. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, в начале января в Москве напали с ножом на супругу депутата Михаила Хананашвили. В организации покушения заподозрили директора частной школы Василису Маслову.