Самарского подростка обвинили в попытке заживо сжечь одноклассницу

В Самаре ученик 6-го класса решил отомстить однокласснице за отказ помочь ему во время урока. Подросток подкараулил девочку после занятий, облил сзади антисептиком и поджёг.
По информации издания sova.info, причиной инцидента стал случай на уроке английского языка. Будущий поджигатель
В результате нападения у девочки загорелись рукав и капюшон куртки. В этот момент ей на помощь пришли подруги. Они сорвали горящую одежду, а прохожий смог затушить огонь.
Как сообщает мама школьницы, самочувствие у пострадавшей нормальное, но она боится выходить на улицу одна.
Были ли приняты какие-либо санкции в отношении поджигателя, издание не сообщает.
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