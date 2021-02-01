Самарского подростка обвинили в попытке заживо сжечь одноклассницу

https://static.news.ru/photo/0cadf0b4-6503-11eb-ba11-96000091f725_660.jpg Фото: sova.info

В Самаре ученик 6-го класса решил отомстить однокласснице за отказ помочь ему во время урока. Подросток подкараулил девочку после занятий, облил сзади антисептиком и поджёг.

По информации издания sova.info, причиной инцидента стал случай на уроке английского языка. Будущий поджигатель не выучил урок и попытался подсмотреть диалог, который необходимо было пересказать, в учебнике соседки по парте, однако та демонстративно закрыла книгу.

В результате нападения у девочки загорелись рукав и капюшон куртки. В этот момент ей на помощь пришли подруги. Они сорвали горящую одежду, а прохожий смог затушить огонь.

Как сообщает мама школьницы, самочувствие у пострадавшей нормальное, но она боится выходить на улицу одна.

Были ли приняты какие-либо санкции в отношении поджигателя, издание не сообщает.

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