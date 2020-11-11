Ревнивый муж зарубил жену в маникюрном салоне под Петербургом

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В маникюрном салоне, находящемся в районе Бернгардовка на территории Ленинградской области, 11 ноября произошло убийство. Мужчина ворвался в здание и зарубил работавшую там женщину. От полученных повреждений жертва преступника скончалась на месте.

Как выяснилось позднее, участники трагедии были мужем и женой. Супруг, уроженец Белоруссии по имени Сергей Шпак, ворвался в салон, где работала его жена, и набросился на благоверную с топором. Оказалось, что на этот шаг его подтолкнуло чувство ревности.

В настоящий момент Шпака уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас ревнивый мужчина, подозреваемый в убийстве жены, даёт показания в отделе полиции, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, на Алтае 31-летний мужчина пытался отрубить руки топором бывшей жене за отказ вернуться к нему. Об этом сообщил региональный главк МВД.

Инцидент произошёл после того, как женщина отвела ребёнка в детсад. Мужчина дождался её у подъезда и предложил вернуться.