Ревнивый муж зарубил жену в маникюрном салоне под Петербургом

В маникюрном салоне, находящемся в районе Бернгардовка на территории Ленинградской области, 11 ноября произошло убийство. Мужчина ворвался в здание и зарубил работавшую там женщину. От полученных повреждений жертва преступника скончалась на месте.
Как выяснилось позднее, участники трагедии были мужем и женой. Супруг, уроженец Белоруссии по имени Сергей Шпак, ворвался в салон, где работала его жена, и набросился на благоверную с топором. Оказалось, что на этот шаг его подтолкнуло чувство ревности.
В настоящий момент Шпака уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас ревнивый мужчина, подозреваемый в убийстве жены, даёт показания в отделе полиции,
Как ранее писал NEWS.ru, на Алтае 31-летний мужчина пытался отрубить руки топором бывшей жене за отказ вернуться к нему. Об этом сообщил региональный главк МВД.
Инцидент произошёл после того, как женщина отвела ребёнка в детсад. Мужчина дождался её у подъезда и предложил вернуться.