На Алтае мужчина напал на бывшую жену с топором

https://static.news.ru/photo/c887aa42-2358-11eb-b458-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Алтае 31-летний мужчина пытался отрубить руки топором бывшей жене за отказ вернуться к нему. Об этом сообщил региональный главк МВД.

Инцидент произошёл после того, как женщина отвела ребёнка в детсад. Мужчина дождался её у подъезда и предложил вернуться. Получив отказ, злоумышленник впал в ярость и начал её избивать. Когда женщина упала на землю, он не менее семи раз ударил топором по её рукам, целясь по кистям, сообщает KP.RU.

В полиции отметили, что после этого мужчина попросил соседку вызвать скорую, а сам попытался скрыться. Женщина госпитализирована, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Подобная трагическая история произошла в декабре 2017 года с Маргаритой Грачёвой. Муж — Дмитрий Грачёв — из ревности вывез её в лес. Там отрубил ей сначала пальцы, а потом кисти рук, а затем отвёз в больницу и сдался полиции.

В шоке от случившегося были даже видавшее многое врачи. Благодаря полицейским, которые собрали останки конечности на месте преступления и привезли их медикам, удалось спасти левую руку. Вместо правой у Маргариты теперь бионический протез. Позже Дмитрию назначили 14 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.