https://static.news.ru/photo/2b6d27d8-5184-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи приступили к изучению записей видеокамер, на которые попал расстрел семейной пары в Калининграде.

По словам представителя СУ СК РФ по Калининградской области Натальи Гацко, следствие «детально изучает» видеозаписи. Она рассказала, что подозреваемый получил разрешение на оружие в законном порядке.

Представитель ведомства отметила, что во время обыска в квартире подозреваемого была найдена записка. В ней говорится о длительных неприязненных отношениях, которые сложились у стрелка и погибшего мужчины. Свидетели утверждают, что конфликт между подозреваемым и погибшими возник давно, она начался ссорой из-за неудачно припаркованного автомобиля, пишет РИА Новости.

NEWS.ru сообщал, что в субботу, 15 февраля, 63-летний мужчина убил мужа и его беременную жену. Стрелок ранил их 13-летнего сына, а потом попытался свести счёты с жизнью. Позже подозреваемый скончался в реанимации. Трагедия произошла на улице Профессора Баранова. По версии следствия, мотивом преступления могли стать неприязненные отношения. Погибшие и стрелок торговали на рынке овощами.

Сын погибших родителей отпущен под амбулаторное наблюдение. Он находится с бабушкой, с ним работает психолог. Власти пообещали, что займутся помощью в оформлении документов по опеке над ребёнком.