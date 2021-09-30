Стало известно о новом подозреваемом в убийстве студенток медколледжа

Полицейские сообщили о новом подозреваемом в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом. По данным Telegram-канала SHOT, правоохранительные органы разыскивают 23-летнего Ильнара, брата Анвара С., которого СМИ и Telegram-каналы изначально назвали предполагаемым убийцей девушек в Гае.

И 18-летний Анвар, и Ильнар, по предварительным данным, находятся в Уфе, в 600 км от города, где произошла трагедия. Ранее младший брат в беседе с NEWS.ru заявил о своей непричастности к преступлению. Молодой человек встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из трёх убитых девушек. Как сообщает РЕН ТВ, с Анвара уже сняты все подозрения.

По данным Telegram-канала Mash, девушек убили не топором — на месте найден нож. Также стало известно, что у всех трёх жертв зафиксированы колото-резаные раны.

В то же время изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый якобы скрылся на автомобиле ВАЗ-2115. По словам источника СМИ, госномер машины передан на все посты ГИБДД. Также в ориентировке указаны данные разыскиваемого и год рождения — 2003-й.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дальнейшая информация уточняется.