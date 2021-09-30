Стало известно о новом подозреваемом в убийстве студенток медколледжа

Полицейские сообщили о новом подозреваемом в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом. По данным Telegram-канала SHOT, правоохранительные органы разыскивают 23-летнего Ильнара, брата Анвара С., которого СМИ и Telegram-каналы изначально назвали предполагаемым убийцей девушек в Гае.
И 18-летний Анвар, и Ильнар, по предварительным данным,
По данным Telegram-канала Mash, девушек
В то же время изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый якобы
Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе.
Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дальнейшая информация уточняется.