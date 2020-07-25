Под Белгородом женщина убила и забетонировала мужа после 20 лет брака

https://static.news.ru/photo/c783b3f2-cf2f-11ea-9eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: suskbelgorod/vk.com

На территории Белгородской области 39-летняя женщина убила мужа и забетонировала его тело в выгребной яме. Пара прожила вместе больше 20 лет. Убийца сама призналась правоохранителям в содеянном.

Родственники супруга объявили о его пропаже в феврале 2020 года. До июля его не могли найти. В итоге труп мужчины обнаружили забетонированным в выгребной яме. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Жена покойного полностью признала свою вину.

Отмечается, что в последние годы совместной жизни мужчина стал слишком много пить и часто бил жену. Конфликт со смертельным исходом произошёл между ними в августе 2019 года.

Когда супруг уснул, супруга связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. Он перестал подавать признаки жизни, после чего жена завернула тело в ковёр, вынесла во двор и скрыла в выгребной яме. На следующий день вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. Всем сообщила, что муж пропал, — приводит портал Znak сообщение от регионального СУ СК.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба СК РФ сообщила о задержании подозреваемой в жестоком убийстве 90-летнего педагога ВГИКа Иды Шур. Операция по аресту прошла на западе Москвы.