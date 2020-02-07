Стражи порядка арестовали 19-летнего челябинца. Мужчина подозревается в изнасиловании женщины — водителя такси. Инцидент произошёл 5 февраля.
Подозреваемый выпивал в компании друзей, а затем вызвал такси. Когда женщина довезла его до дома, он не смог выйти из автомобиля. Тогда таксистка решила отвезти его обратно к друзьям. По дороге мужчина напал на неё.
По версии следствия, он приставил к шее пострадавшей заточку и изнасиловал её, а потом несколько часов не давал ей покинуть машину. Женщина смогла обратиться в полицию, когда злоумышленник оставил свою жертву,
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