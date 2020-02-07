https://static.news.ru/photo/8d1f7896-49a5-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стражи порядка арестовали 19-летнего челябинца. Мужчина подозревается в изнасиловании женщины — водителя такси. Инцидент произошёл 5 февраля.

Подозреваемый выпивал в компании друзей, а затем вызвал такси. Когда женщина довезла его до дома, он не смог выйти из автомобиля. Тогда таксистка решила отвезти его обратно к друзьям. По дороге мужчина напал на неё.

По версии следствия, он приставил к шее пострадавшей заточку и изнасиловал её, а потом несколько часов не давал ей покинуть машину. Женщина смогла обратиться в полицию, когда злоумышленник оставил свою жертву, пишет URA.RU.

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