https://static.news.ru/photo/c7a95948-467e-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработный житель Петербурга надругался над собственной женой в одной из квартир на Пискарёвском проспекте. Инцидент произошёл на глазах детей.

Пострадавшая рассказала, что мужчина злоупотребляет алкоголем на протяжении трёх лет. Женщина подчеркнула, что муж регулярно устраивал скандалы и избивал её.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник, на момент трагедии мужчина пил не переставая уже месяц. 1 февраля он напал на жену и стал её насиловать. На шум прибежал четырёхлетний сын. Женщина перестала кричать и сопротивляться, чтобы не напугать ребёнка, однако он всё равно закричал. После этого в комнату матери забежала старшая 14-летняя дочь, однако пьяный отец выгнал её из комнаты. После этого девочка вызвала полицию.

По словам источника издания, ранее женщина несколько раз обращалась в полицию с заявлением, однако стражи порядка никак не прореагировали на её обращение.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-тренер Французской федерации ледовых видов спорта 62-летний Жиль Бейер признался в изнасиловании 15-летних фигуристок.