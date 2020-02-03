Безработный житель Петербурга надругался над собственной женой в одной из квартир на Пискарёвском проспекте. Инцидент произошёл на глазах детей.
Пострадавшая рассказала, что мужчина злоупотребляет алкоголем на протяжении трёх лет. Женщина подчеркнула, что муж регулярно устраивал скандалы и избивал её.
Как
По словам источника издания, ранее женщина несколько раз обращалась в полицию с заявлением, однако стражи порядка никак не прореагировали на её обращение.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-тренер Французской федерации ледовых видов спорта 62-летний Жиль Бейер признался в изнасиловании 15-летних фигуристок.
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