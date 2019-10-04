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Житель Владивостока 1980 года рождения, до смерти избивший 1 октября женщину-кондуктора в трамвае, взят под стражу. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Аврора Римская.

По её словам, пассажир несколько раз ударил кондуктора 1965 года рождения металлическим прутом по голове, после чего спокойно вышел из трамвая и исчез в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело об...