Суд отправил под арест на два месяца 15-летнего подростка из подмосковной Балашихи, обвиняемого в убийстве учившейся с ним в одной школе сверстницы.
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Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — рассказали следователи.
Как писал News.ru, тело погибшей девушки с травмой головы обнаружили в Балашихе 2 октября. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день. На допросе молодой человек рассказал, что убил школьницу из-за внезапно вспыхнувшей ссоры. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова позже рассказала, что юноша и погибшая девушка были из благополучных семей.
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