Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что убитая девочка в школе Балашихи и подозреваемый в её убийстве подросток из благополучных семей.
По её словам, подростки гуляли по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились. Юноша сначала душил жертву, а потом ударил несколько раз кирпичом по голове, что привело к смерти.
Подросток убил девочку. Обоим по 15 лет. Оба из благополучных семей, — написала омбудсмен в Instagram.
3 октября следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе, писал News.ru.
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