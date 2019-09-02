https://static.news.ru/photo/2725edfe-cdae-11e9-bc88-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Ирину Пикалову — новую фигурантку уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва. Подозреваемая останется под арестом до 1 ноября 2019 года по ходатайству стороны обвинения.

Пикалова, как и остальные фигуранты дела Абызова, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе.

По данным следствия, Михаил Абызов похитил более четырёх миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Бывший министр отказался признавать свою вину. Как передавал News.ru, после задержания Абызова также обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что он занимался в 2018 году бизнесом лично и через подставных лиц, несмотря на запрет подобной практики для членов правительства РФ.