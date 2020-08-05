Михаил Ефремов не признал вину в суде

https://static.news.ru/photo/ed08d664-d6f7-11ea-a29e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На заседании в Пресненском суде Михаил Ефремов не признал вину, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что в момент совершения преступления его подзащитный был очень пьян и ничего не помнит, поэтому о признании вины говорить преждевременно.



Перед этим Пресненский суд отказал в удовлетворении ходатайства о признании гражданской жены Сергея Захарова Ирины Стерховой потерпевшей по делу.

Против высказались адвокаты Михаила Ефремова. По словам адвоката Елизаветы Шаргородской, потерпевшими определены уже четверо членов семьи Захарова, юридически нет оснований для включения в их список Стерховой, так как они не были в официальном браке. Против выступили также прокурор и представители потерпевших.

Представитель Стерховой посредством различных документов попытался подтвердить долгую и крепкую связь между ней и Захаровым. По их утверждению, он уже около 20 лет жил вместе с Ириной в Москве.