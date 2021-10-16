Китаец поджёг свою жену во время трансляции

В Китае суд приговорил к смертной казни местного жителя Танг Лу за то, что в сентябре прошлого года он поджёг свою бывшую жену во время онлайн-трансляции. Женщина от полученных ожогов через две недели скончалась. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Известно, что пара часто конфликтовала. Соседи убитой рассказали , что Лу часто избивал свою жену. В июне они развелись, но мужчина настойчиво просил бывшую жену вернуться. Оба занимались фермерством в Тибетской автономной префектуре на юго-западе провинции Сычуань.

В ходе одной из встреч убитой со своими подписчиками Лу выследил её местоположение и на глазах людей облил бывшую жену бензином и поджёг. Суд признал убийство «крайне жестоким» и «заслуживающим сурового наказания».

Ранее москвич Пётр Пелеханов и его подруга Ольга решили путешествовать по России автостопом. Их путь лежал в Крым, но всё пошло не по плану, и пара попала в рабство в Дагестане. Им удалось сбежать, и потом несколько дней они добирались до дома.

Пётр Пелеханов утверждает, что продажа людей в кавказской республике поставлена на поток. Он рассказал, что в рабство попал вместе с девушкой из-за водителя автобуса на трассе «Дон», они остановили его и рассказали, что едут в Крым.