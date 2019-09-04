https://static.news.ru/photo/27f060de-cf1b-11e9-b0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Потерпевшая по делу об изнасиловании тремя бывшими коллегами экс-дознавательница из Уфы показала суду, на каких местах находились участники инцидента. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

Девушка нарисовала схему рассадки на интерактивной доске, передаёт РИА Новости .

Потерпевшая с явной неохотой, но показала на схеме стола, кто и где сидел, в том числе в каком месте была в этот момент сама, — рассказал Багаутдинов.

Правозащитник также сообщил, что судебное заседание продолжится 10 сентября в 15:00 (13:00 мск).

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Кировскому району города Уфы 31 октября 2018 года. Следствие считает, что 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук напали на свою 23-летнюю коллегу и изнасиловали её. Все трое уволены из полиции.

Кроме того, из правоохранительных органов уволена и потерпевшая. Причиной стало распитие спиртных напитков в компании коллеги в ОМВД.

Ранее стало известно, что потерпевшая потребовала от предполагаемых преступников компенсацию в размере 100 млн рублей, писал News.ru. Иск подан на всех задержанных.