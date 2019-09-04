Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Потерпевшая по делу об изнасиловании тремя бывшими коллегами экс-дознавательница из Уфы показала суду, на каких местах находились участники инцидента. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

Девушка нарисовала схему рассадки на интерактивной доске, передаёт РИА Новости.

Потерпевшая с явной неохотой, но показала на схеме стола, кто и где сидел, в том числе в каком месте была в этот момент сама, — рассказал Багаутдинов.

Правозащитник также сообщил, что судебное заседание продолжится 10 сентября в 15:00 (13:00 мск).

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Кировскому району города Уфы 31 октября 2018 года. Следствие считает, что 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук напали на свою 23-летнюю коллегу и изнасиловали её. Все трое уволены из полиции.

Кроме того, из правоохранительных органов уволена и потерпевшая. Причиной стало распитие спиртных напитков в компании коллеги в ОМВД. 

Ранее стало известно, что потерпевшая потребовала от предполагаемых преступников компенсацию в размере 100 млн рублей, писал News.ru. Иск подан на всех задержанных.

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