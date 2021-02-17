Грабитель с вешалкой обчистил салон связи в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c67f2a1a-71b2-11eb-a3ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Звенигороде грабитель пришёл в салон сотовой связи с вешалкой в пакете и, угрожая агрегатом продавцу, вынес все деньги. Отмечается, что мужчина сначала попросил сотрудника показать ему одну из моделей телефона, и когда тот потерял бдительность, достал из-под куртки похожий на оружие пакет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый — уроженец страны ближнего зарубежья — уже задержан полицией.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона, — рассказала Волк.

Оказалось, что один из гаджетов он уже успел продать. Вещественное доказательство — вешалку в пакете — правоохранители нашли недалеко от места происшествия.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал NEWS.ru, россиянам объяснили, почему звонить с чужого телефона нельзя. У многих в гаджете личные фото, данные, пароли, банковские приложения — человеку в лучшем случае будет неприятно.