Грабитель с вешалкой обчистил салон связи в Подмосковье

В подмосковном Звенигороде грабитель пришёл в салон сотовой связи с вешалкой в пакете и, угрожая агрегатом продавцу, вынес все деньги. Отмечается, что мужчина сначала попросил сотрудника показать ему одну из моделей телефона, и когда тот потерял бдительность, достал из-под куртки похожий на оружие пакет.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый — уроженец страны ближнего зарубежья — уже задержан полицией.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».
При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона, — рассказала Волк.
Оказалось, что один из гаджетов он уже успел продать. Вещественное доказательство — вешалку в пакете — правоохранители нашли недалеко от места происшествия.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как ранее писал NEWS.ru, россиянам объяснили, почему звонить с чужого телефона нельзя. У многих в гаджете личные фото, данные, пароли, банковские приложения — человеку в лучшем случае будет неприятно.