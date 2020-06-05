Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства

https://static.news.ru/photo/ec13d7a0-a749-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко. Он обвиняется в подготовке убийства своей родственницы.

Экс-полицейский, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил устранить с помощью наёмного убийцы гражданскую жену своего умершего брата. По версии следствия, таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью, перешедшей по наследству его племяннику, а также долями в двух принадлежащих ему фирмах.

Туривненко считал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, сообщается на сайте СКР. Мужчина обещал своему знакомому 1 млн рублей за совершение убийства. Однако тот сообщил в полицию.

Как ранее писал NEWS.ru, Туривненко задержали осенью 2019 года в момент передачи денег за якобы совершённое преступление.