Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства

СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко. Он обвиняется в подготовке убийства своей родственницы.
Экс-полицейский, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил устранить с помощью наёмного убийцы гражданскую жену своего умершего брата. По версии следствия, таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью, перешедшей по наследству его племяннику, а также долями в двух принадлежащих ему фирмах.
Туривненко считал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного,
Как ранее писал NEWS.ru, Туривненко задержали осенью 2019 года в момент передачи денег за якобы совершённое преступление.
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