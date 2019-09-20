https://static.news.ru/photo/a9540f68-db8c-11e9-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ночью на отдел специальной связи, который занимается доставкой наличных денежных средств, в Брянске напали вооружённые люди. Двое сотрудников погибли от полученных огнестрельных ранений.

После совершения нападения преступники пытались скрыть следы преступления путём поджога служебного помещения, — сообщили в СК РФ.

Следователи не указывают сумму похищенных при этом средств, но, по данным некоторых СМИ, она может составлять от 7,5 до 10 млн рублей.

Расследование уголовного дела, заведённого по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», продолжается. Полицейские ищут преступников.

Как писал News.ru, полицейский Алексей Смирнов расстрелял двух работников УСБ МВД, когда те пытались его задержать. Один из сотрудников правоохранительных органов — старший лейтенант Максим Веялко — в результате скончался. Второй получил ранения. Борцы с коррупцией установили, что Алексей Смирнов брал небольшие суммы с тех, кого ловил на мелких правонарушениях. Незадолго до перестрелки Смирнов остановил на улице мужчину без паспорта и вытребовал у него 2 тыс. рублей за то, чтобы беспрепятственно его отпустить. Когда борцы с коррупцией вошли в его кабинет и попросили показать полученные деньги, тот выхватил из кармана пистолет и открыл стрельбу.