https://static.news.ru/photo/591e8fda-9d13-11e9-9b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат одной из сестёр Хачатурян, обвиняемых в хладнокровном убийстве отца Михаила в июле 2018 года, рассказал о возможности скорого прекращения уголовного дела против них.

По словам Сергея Паршина, представители Следственного комитета РФ вручили адвокатам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.

Он пояснил, что таким образом следствие доказало правдивость показаний сестёр Хачатурян.

Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого, — сказал он ТАСС, отметив, что теперь можно будет доказать, что девушки действовали в рамках самообороны.

Сёстрам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении отмечено, что действия девушек были спровоцированы потерпевшим Михаилом Хачатуряном.

В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит 57-летний Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее News.ru писал, что Московский городской суд продлил меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян до 28 октября. Девушкам запрещено покидать дом в ночное время, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также общаться с остальными участниками дела.