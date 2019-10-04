https://static.news.ru/photo/d232bcec-e765-11e9-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Алтайские следователи задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в автомобиле. Двум другим участникам преступления удалось скрыться, их поиски сейчас ведутся.

19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как стало известно, таксист с пассажиркой в салоне подъехал к одному из магазинов посёлка Солнечный Алейского района Алтайского края. В этот момент там выпивала компания молодых людей. Недолго думая, они избили водителя и, отняв 7 тыс. рублей, засунули его в багажник, после чего угнали машину вместе с пассажиркой, не успевшей покинуть такси. По данным местных СМИ, все они были ранее судимы.

Как писал News.ru, гражданин Узбекистана, работающий таксистом, на территории подмосковной Балашихи предпринял попытку изнасиловать 13-летнюю семиклассницу. Мужчина начал приставать к девочке, когда та возвращалась домой по шоссе Энтузиастов. Школьница рассказала о случившемся своей маме, которая на следующий день обратилась в правоохранительные органы.