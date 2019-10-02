https://static.news.ru/photo/663fdc2c-e4f9-11e9-9df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гражданин Узбекистана, работающий таксистом, на территории подмосковной Балашихи 29 сентября предпринял попытку изнасиловать 13-летнюю семиклассницу.

Мужчина начал приставать к девочке, когда та возвращалась домой по Шоссе Энтузиастов.

Школьница рассказала о случившемся своей маме, которая на следующий день обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, его доставили в местное отделение Следственного комитета по Московской области, сообщает «Комсомольская правда».

Как ранее писал News.ru, дело о сексуальных домогательствах к 15-летней школьнице расследуют в подмосковном Щёлково. Подростка совращал 43-летний руководитель штаба Детско-юношеской спортивной школы «Юнармия».