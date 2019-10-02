Гражданин Узбекистана, работающий таксистом, на территории подмосковной Балашихи 29 сентября предпринял попытку изнасиловать 13-летнюю семиклассницу.
Мужчина начал приставать к девочке, когда та возвращалась домой по Шоссе Энтузиастов.
Школьница рассказала о случившемся своей маме, которая на следующий день обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время подозреваемый задержан, его доставили в местное отделение Следственного комитета по Московской области,
Как ранее писал News.ru, дело о сексуальных домогательствах к 15-летней школьнице расследуют в подмосковном Щёлково. Подростка совращал 43-летний руководитель штаба Детско-юношеской спортивной школы «Юнармия».
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