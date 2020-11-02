Бывшая жена убитого владельца колбасных заводов прокомментировала трагедию

https://static.news.ru/photo/7f77268e-1d13-11eb-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Маругова Фото: tatiana_marugova/instagram.com

Владелец колбасных заводов Владимир Маругов, получивший в прессе прозвище «колбасный король», был убит в Подмосковье. Трагедию прокомментировала его бывшая жена, поэтесса Татьяна Маругова.

Несколько лет назад пара развелась после 20 лет в браке, Татьяна осталась со взрослым сыном Александром. В прошлом году он погиб в ДТП — на мотоцикле он врезался в такси.

То, что произошло, чудовищно. Прошу у всех молитв об упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов, буду блокировать. Прошу только молитв об упокоении моего мужа и сына, — написала женщина в Instagram.

О гибели Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. Как сообщал NEWS.ru, по предварительной версии следствия, преступление могло быть совершено при попытке ограбления.