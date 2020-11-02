Бывшая жена убитого владельца колбасных заводов прокомментировала трагедию

Владелец колбасных заводов Владимир Маругов, получивший в прессе прозвище «колбасный король», был убит в Подмосковье. Трагедию прокомментировала его бывшая жена, поэтесса Татьяна Маругова.
Несколько лет назад пара развелась после 20 лет в браке, Татьяна осталась со взрослым сыном Александром. В прошлом году он погиб в ДТП — на мотоцикле он врезался в такси.
То, что произошло, чудовищно. Прошу у всех молитв об упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов, буду блокировать. Прошу только молитв об упокоении моего мужа и сына, — написала женщина в Instagram.
О гибели Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. Как сообщал NEWS.ru, по предварительной версии следствия, преступление могло быть совершено при попытке ограбления.