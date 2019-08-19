https://static.news.ru/photo/43135f58-c32f-11e9-889a-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин Магомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следствие добавило ещё два эпизода мошенничества в окончательную версию обвинения братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Таким образом сумма ущерба увеличилась до 11 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ожидается, что 22 августа Следственный департамент МВД объявит о завершении следственных действий, после чего обвиняемые и адвокаты начнут знакомиться с материалами дела.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК), в растрате в особо крупном размере (ч.4 статьи 160 УК), организации преступного сообщества (ч.1 статьи 210 УК). Кроме того, Магомеду Магомедову инкриминируется незаконное хранение оружия (ч.2 статьи 222 УК).

По версии следствия, Магомедовы создали преступное сообщество и в результате его деятельности похитили из бюджета 2,5 млрд рублей, часть из которых вывели за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что счета Зиявудина Магомедова арестованы.