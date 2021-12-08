Женщина-космонавт РФ Анна Кикина может полететь на Crew Dragon в 2022 году

Единственная на данный момент российская женщина-космонавт Анна Кикина может отправиться в космос в 2022 году. При этом она первой из россиян полетит на американском корабле Crew Dragon. В свою очередь американский астронавт полетит на корабле «Союз», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.

Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полёт в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрёстных полётов, — приводит агентство слова Рогозина.

Он отметил, что Кикина станет первой в программе перекрёстных полётов и исполнит роль посла доброй воли.

В конце октября Рогозин заявил, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы на них могли летать российские космонавты. После этого исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, что перекрёстные полёты россиян и американцев на МКС начнутся не раньше осени 2022 года.

Позднее он добавил, что российские космонавты пока не знакомятся с кораблём Crew Dragon, но проходят подготовку по некоторым операциям с ним.