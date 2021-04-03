«Земные привычки придётся оставить»: Кикина рассказала о пути в космос

https://static.news.ru/photo/26c5dfa8-955e-11eb-9a04-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина рассказала, что поблажек в полёте по половому признаку никто не делает, все космонавты — универсалы и профессионалы. А на Земле и мужчины, и женщины должны одинаково успешно сдавать теоретические экзамены и регулярно тренироваться, оттачивая навыки.

Самые серьёзные требования, конечно, предъявляются к состоянию здоровья. Организм просматривается досконально, поэтому важно его регулярно тренировать и в целом вести здоровый образ жизни. Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов, к сожалению, не проходят его до конца, — рассказала «360» Кикина.

Она отметила, что процесс прохождения отбора в отряд космонавтов довольно изнурительный, требует максимальной собранности и внимательности на каждом этапе. Кроме того, нужно осознавать, что многие земные привычки в космосе придётся оставить, как бы сложно это ни было. По словам Кикиной, в космонавты сейчас берут только с высшим и желательно техническим или лётным образованием.

Если вы мечтаете полететь в космос, чаще представляйте себе его и себя в нём. Он совершенно точно удивительнее, чем кажется на первый взгляд, — добавила космонавт.

Как писал NEWS.ru, межведомственная комиссия в ближайшее время включит в экипаж для полёта на МКС единственную в отряде космонавтов женщину Анну Кикину. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Ранее предполагалось, что Кикина должна полететь в космос в 2022 году. По словам Власова, в ЦПК не рассматривают вариант отправки Кикиной на МКС вместо актрисы, которая должна полететь на станцию осенью для съёмок художественного фильма.

На сегодняшний день в космосе побывали только четыре российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Ранее Роскосмос планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов. Однако среди утверждённых кандидатов в последнем наборе в отряд космонавтов присутствуют только мужчины.