Земля максимально отдалилась от Солнца Земля 4 июля побывала на самом отдалённом расстоянии от Солнца

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В июле 2022 года произойдет несколько знаковых космических и атмосферных явлений, которые смогут наблюдать москвичи. Как сообщил Московский планетарий, жители столицы увидят серебристые облака и суперлуну года, а также в июле произошел афелий Земли, то есть планета максимально в этом году удалилась от Солнца. Это случилось в 10 утра 4 июля.

Лето в самом разгаре. 4 июля 2022 года Земля в афелии (на самом дальнем расстоянии от Солнца): расстояние до Солнца 152 100643,077 км (1,0167154 а.е.), — сказано на сайте планетария.

Там уточнили, что видимый диаметр Солнца 4 июля был наименьшим в 2022 году: а точнее, 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Оно будет двигаться по созвездию Близнецы до 20 июля, а потом уйдет в созвездие Рака.

Склонение нашей звезды, как и длина дня, будут медленно уменьшаться. В начале июня день длился 17 часов 27 минут, а уже в конце июля он будет всего 16 часов 07 минут.

Одно из редких астрономических явлений — парад пяти планет — наблюдали ранее жители Земли в ночь на 24 июня. Миллиарды людей сумели запечатлеть, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну дугу на небосклоне, а американское космическое агентство NASA, опубликовало фото парада планет.