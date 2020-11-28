Запуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру отложен из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/63765d9e-32b5-11eb-92d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома во Французской Гвиане пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее планировалось, что перенесённый с 29 ноября старт состоится в 04:33 мск 30 ноября.

Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру, — написал в ночь на 30 ноября Рогозин в Twitter.

23 ноября Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан. Он при этом подчеркнул, что своевременное выявление неисправности предотвратило аварию при запуске ракеты. По данным источника в российском военном ведомстве, во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, проводится замена детали.

Как писал NEWS.ru ранее, компания SpaceX 30 ноября проведёт испытания ракеты Starship SN8, которая должна будет взлететь на 15 километров и протестировать технологию спуска. Глава компании Илон Маск оценил шансы на успех посадки ракеты в 30%.