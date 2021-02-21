Второй побывавший на Луне человек высказался о посадке марсохода из США

https://static.news.ru/photo/6ab74428-746a-11eb-a3e1-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/NASAPersevere

Пилот «Аполлона 11» астронавт Базз Олдрин, вошедший в историю как второй человек после Нила Армстронга, побывавший на Луне, отреагировал на посадку американского марсохода Perseverance.

Думаю, что это большая дань уважения всем сотрудникам NASA во главе с Джимом Бриденстайном и всеми другими людьми, особенно в диспетчерской в Лаборатории реактивного движения (JPL), — заявил 91-летний Олдрин.

Астронавт напомнил, что около 20 лет назад спрогнозировал, что люди окажутся на Марсе в 2030-м или 2033 году. По его словам, не все с ним согласны, некоторые считают, что это слишком ранний срок. Олдрин долгое время выступал в поддержку американской программы по исследованию Марса.

Американский марсоход Perseverance осуществил успешную высадку на Марс 19 февраля. В NASA планируют обнаружить следы существования жизни, которые были на Красной планете в далёком прошлом.

Ранее энтузиаст марсианских исследований, президент Марсианского общества Роберт Зубрин высказал мнение, что город с миллионом жителей появится на Марсе к 2100 году. Постоянного присутствия человека на Красной планете не нужно будет ждать так долго, люди, по мнению Зубрина, ступят на Марс в 2030 году или чуть раньше.

Российский исследователь поддерживает идею пилотируемых проектов SpaceX к Марсу, но не вполне разделяет энтузиазм руководителя компании Илона Маска. Он считает, что Маск может отправить на Красную планету в 2026 или 2028 году корабли с грузом или роботами для автоматизированного строительства базы, но чтобы там находились люди, нужно установить специальное оборудование.

Как писал NEWS.ru, NASA представила первые цветные фото с Марса. Фотографии были сделаны во время посадки марсохода Perseverance на Красную планету камерой, установленной на борту спускаемого аппарата.