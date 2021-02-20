Исследователь назвал сроки возведения на Марсе городов-миллионников

https://static.news.ru/photo/ddf11f5e-10c4-11eb-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Город-миллионник появится на Марсе к 2100 году, а постоянного присутствия человека на Красной планете можно ожидать уже менее чем через 10 лет. Такой прогноз дал инженер, энтузиаст марсианских исследований, президент Марсианского общества Роберт Зубрин.

В минувший четверг совершил успешную посадку на Марс ровер NASA Perseverance. В его задачи входит поиск следов жизни на Красной планете, а также сбор новых данных о геологии планеты для подготовки высадки человека. Среди научных инструментов марсохода — устройство для получения кислорода из атмосферы планеты. Разработчики надеются, что в будущем технология окажется востребована для получения топлива, необходимого в рамках пилотируемых миссий на Марс.

По мнению Роберта Зубрина, первая обитаемая база на Марсе может появиться уже в 2030 году. При этом энтузиазм руководителя компании SpaceX Илона Маска, собирающегося запускать пилотируемые полёты к Марсу уже в 2026 году, российский исследователь в целом поддерживает, но не вполне разделяет.

Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды, — подчёркивает Зубрин.

При этом планы Маска отправить к 2050 году на Марс миллион землян Зубрин называет амбициозными и вновь их корректирует. По мнению россиянина, к этому сроку на Красную планету можно направить около тысячи человек, которые подготовят индустриальную и сельскохозяйственную базу для большего числа жителей.

Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070-му, городом-миллионником или даже больше к 2100-му, — сказал Робер Зубрин в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин ответил мемом на высадку американского марсохода. В своём аккаунте в Twitter он разместил коллаж, на котором изображено фото самого Рогозина на фоне марсианского пейзажа и подпись: «Первое, что увидели американцы на Марсе».