Рогозин ответил мемом на высадку американского марсохода

На публикацию с Марса первой фотографии американского марсохода Perseverance глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал мемом.
В своем аккаунте в Twitter он разместил коллаж, на котором изображено фото Рогозина на фоне марсианского пейзажа.
Первое, что увидели американцы на Марсе, — гласит подпись под фото.
Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч.
С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.
Ранее NEWS.ru писал, что представитель Роскосмоса от лица руководства госкорпорации поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной доставкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Марса.