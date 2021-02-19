Рогозин ответил мемом на высадку американского марсохода

https://static.news.ru/photo/5d182ede-7304-11eb-898a-96000091f725_660.jpg Рогозин Фото: Twitter/@Rogozin

На публикацию с Марса первой фотографии американского марсохода Perseverance глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал мемом.

В своем аккаунте в Twitter он разместил коллаж, на котором изображено фото Рогозина на фоне марсианского пейзажа.

Первое, что увидели американцы на Марсе, — гласит подпись под фото.

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч.

С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Роскосмоса от лица руководства госкорпорации поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной доставкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Марса.