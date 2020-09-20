В Японии заявили о планах создать косметику для использования в космосе

https://static.news.ru/photo/ebd7de08-fb31-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Японская косметическая компания начала разработку первой в мире косметики по уходу за кожей, которую можно будет использовать даже в космосе.

Об этом говорится в пресс-релизе. Согласно ему, проект призван «сделать космическую жизнь красивой и комфортной». Особенностью этой косметики станет возможность её применения в экстремально сухой среде.

Мы будем продвигать разработку продукта, который можно было бы применять в условиях невесомости и которая подходила бы для использования в экстремально сухой космической среде, — говорится в сообщении.

Проект получил название CosmoSkin. Испытания средств для ухода будут проходить в самолёте. На его борту будут созданы условия, максимально близких к космическим. Разработчики планируют выпустить косметику к 2023 году, передаёт ТАСС.

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